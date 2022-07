Koniec z krzykliwymi reklamami w Opolu. Prezydent Wiśniewski nie chce już dłużej czekać. Co z przedsiębiorcami?

20 lipca kończy się 36-miesieczny okres dostosowawczy do wymogów uchwały reklamowej Opola. Od tego dnia wszystkie reklamy (stare i nowe) muszą być zgodne z przepisami. A tym, którzy nie dostosują się do uchwały, grożą kary finansowe. W ekstremalnych przypadkach mogą dochodzić nawet do wielu tysięcy złotych.

