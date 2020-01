Kopalnia kruszywa w gminie Tarnów Opolski zostanie zamknięta w tym roku?

Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych złożyła wniosek o dopuszczenie w studium zagospodarowania przestrzennego do eksploatacji złoża na tym terenie. Gminni urbaniści zaopiniowali go negatywnie.

- Do końca tego roku skończą się złoża, które teraz eksploatujemy – mówi Jerzy Dryja, prezes spółdzielni. – Abyśmy mogli dalej działać, gmina musi wprowadzić do opracowywanego teraz studium zagospodarowania przestrzennego zapis, że eksploatacja na tym terenie jest możliwa.

Prezes Dryja mówi, że od ponad 10 lat dostawał w gminie zapewnienia, iż dalsze wydobycie nie jest zagrożone, a w studium znajdzie się stosowny zapis.

– Wiedząc to, zleciliśmy badania geologiczne, wykupiliśmy kolejne grunty, przeprowadziliśmy modernizację zakładu. W sumie zainwestowaliśmy ponad 1,3 miliona złotych, a wygląda na to, że za parę miesięcy będziemy musieli zwinąć manatki – skarży się szef spółdzielni. – W grudniu 2018 roku był tworzony projekt do studium i nasze tereny zostały uwzględnione do eksploatacji. Kilka tygodni później wójt stwierdził, że zmienił zdanie. To niepoważne podejście, bo oznacza, że umowy dla niego nie istnieją. Jaki to jest sygnał dla przedsiębiorców, skoro gmina z dnia na dzień zmienia zdanie w tak poważnej sprawie i naraża nas na ogromne straty?