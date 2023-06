Kora zostanie patronką placu przed dworcem PKP w Opolu? W piątek o północy koniec głosowania

60-lecie festiwalu opolskiego to niezwykle ważna okazja do uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia. Klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego postanowił uhonorować jubileusz nadając placowi przed dworcem kolejowym nazwę patronki. Wybór, kto stanie się patronką, należy jednak do samych mieszkańców Opola.

Aby umożliwić udział jak największej liczbie osób w procesie decyzyjnym, organizowane są konsultacje społeczne oraz internetowa sonda. Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania głosu na jedną z pięciu kandydatek.