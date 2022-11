"Kordian" ze średnikiem w tytule - premiera w Teatrze Kochanowskiego. Na scenie - obok aktorów - opolska młodzież

„Kordian;” to opowieść o depresji i problemach dotykających młodych ludzi. Bohater Słowackiego na początku dramatu jest piętnastoletnim młodzieńcem, intensywnie przeżywającym otaczającą go rzeczywistość i nieszczęśliwie zakochanym. To również człowiek pogrążony w depresji, który ma myśli samobójcze. Pejzaż wewnętrzny Kordiana odzwierciedla przeżycia nastolatków i proces kształtowania się ich tożsamości.

Debiutująca w roli reżysera Patrycja Wysokińska zaprosiła więc do pracy nad przedstawieniem grupę młodych osób, które wspólnie z aktorami i aktorkami opolskiego teatru szukają odpowiedzi na pytanie: kim dzisiaj jest Kordian?

W Polsce w ostatnich latach znacznie pogorszył się stan zdrowia psychicznego młodzieży. Użyty w tytule przedstawienia średnik jest ogólnoświatowym znakiem walki z depresją. Ma rozdzielać zdanie w momencie, w którym mogłoby się skończyć - dlatego stał się symbolem osób, które były bliskie popełnienia samobójstwa, a jednak tego nie zrobiły.