Korki w Opolu. Witold Zembaczyński: "Policjanci powinni stać na skrzyżowaniach i sterować ruchem". Policja: "To nie rozwiązuje problemu"

- Ale na szeregu dróg zatory są i poza godzinami szczytu. Przykładem to, co dzieje się na ulicy Chabrów, gdzie auta regularnie stoją od ronda na wysokości skrzyżowania z ulicą Luboszycką aż do świateł na Oleskiej! To samo potrafi mieć miejsce na ul. Piastowskiej, gdzie długo po popołudniowym szczycie człowiek dłużej jedzie samochodem, niż zajęłoby mu to pieszo! - denerwuje się pan Dariusz, kierowca z Opola.