Koronawirus a zapalenie spojówek. To kolejny objaw zakażenia

Objawy okulistyczne, które mogą się pojawić w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2, wynikają z obecności wirusa w filmie łzowym i wydzielinie worka spojówkowego. Do tej pory opisano jedynie przypadki zapalenia spojówek i obrzęku spojówki wywołane obecnością wirusa SARS-CoV-2.

Zapalenie spojówek objawem koronawirusa? WHO potwierdza

Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie na temat koronawirusa potwierdza przypadki zapalenia spojówek. Stwierdzono go jednak u 0,8 proc. pacjentów zakażonych koronawirusem. Przyznać należy, że jest to najrzadziej występujący objaw wśród symptomów, jakie wyszczególniła WHO.

Pozostałe objawy to:

gorączka (87,9 proc.),

suchy kaszel (67,7 proc.),

zmęczenie (38,1 proc.),

odkrztuszanie plwociny (33,4 proc.) – w tym krwawej plwociny (0,9 proc.),

duszności (18,6 proc.)

ból gardła (13,9 proc.),

ból głowy (13,6 proc.),

bóle mięśni i stawów (14,8 proc.),

dreszcze (11,4 proc.),

nudności i wymioty (5 proc.),

niedrożność nosa (4,8 proc.),

biegunka (3,7 proc.)

Źródło: CNN, PTO, WHO.