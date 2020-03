Koronawirus. Centrum Opola opustoszało. Mniej ludzi na ulicach, pustki na drogach

W woj. opolskim są już dwa potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. To osoby ze Strzelec Opolskich. Przebywają na oddziale chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Od czwartku obowiązuje szereg restrykcji mających pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zamknięte są placówki oświatowe oraz instytucje kultury. Szczególnie ten pierwszy czynnik miał niemały wpływ na to, że o poranku na ulicach Opola było znacznie mniej samochodów.

Biskupi też chcą walczyć z koronawirusem. Co zdecydowali?

- Wychodzę z domu tylko do sklepu. Poza tym staram się trzymać z dala od ludzi - mówi pani Marianna, z którą rozmawialiśmy na ul. Krakowskiej.

Kobieta przyznaje, że obawia się zarażenia koronawirusem. To samo mówi nam matka z dzieckiem w wózku, spacerująca w okolicy rynku. - Jednak nie da się cały dzień siedzieć w domu. Jestem z dala od ludzi, a sam spacer ma być krótki - mówi.

- W mieście jest wyraźnie mniejszy ruch. Z jednej strony to ciekawy widok, ponieważ jest spokojniej oraz ciszej. Ale jednocześnie powoduje to we mnie niepokój - przyznaje kobieta.