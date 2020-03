Koronawirus. Czynne gabinety stomatologiczne w woj. opolskim. Gdzie po pomoc w razie bólu zęba? Gdzie przyjmie nas dentysta?

- Odwołaliśmy wszystkie planowe wizyty do końca marca - mówi rejestratorka z dużej prywatnej przychodni w Opolu. - Dentyści są szczególnie narażeni na zakażenie przez kontakt ze śliną czy tkanką miękką. Poza tym kończą nam się zapasy środków ochronnych i płynu do dezynfekcji. Nie możemy ryzykować. Robimy to dla dobra personelu i pacjentów.

- Gabinet zamknąłem, ale moi stali pacjenci wiedzą, że w przypadku bólu, nagłego zdarzenia mogą liczyć na moją pomoc - mówi dentystka z opolskiego Zaodrza.