Koronawirus. Jak opolska policja jest przygotowana do walki z epidemią?

Noclegownia w Opolu była zamknięta. Podejrzenie koronawirusa

Do noclegowni w Opolu trafił nietrzeźwy obcokrajowiec. W nocy okazało się, że miał objawy zakażenia koronawirusem. Zawieziono go na oddział zakaźny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, zaś placówkę zamknięto do czasu otrzymania wyników testu. Przebywa tam około 90 osób.