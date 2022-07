Koronawirus może pokrzyżować nam tegoroczne wakacje. Chyba że jesteśmy w pełni zaszczepieni

COVID-19 wraca do Europy

Dopiero co odetchnęliśmy po dwuletniej walce z pandemią koronawirusa, którą życiem przypłaciło w Polsce – i to tylko według oficjalnych statystyk - aż 116 tys. osób.



Na wiosnę rząd poluzował już i tak luźne obostrzenia, cofnął obowiązek noszenia maseczek, przestał także regularnie reportować o dziennie wykrywanych przypadkach zakażeń. Zniesiono też limity osób w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. W końcu w maju zniesiono w Polsce stan epidemii, który został zastąpiony „stanem zagrożenia epidemicznego”, a osoby, które przyjęły trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi, otrzymały bezterminowy paszport covidowy. Wydawać by się mogło, że sytuacja związana z koronawirusem na dobre się ustabilizowała, a społeczeństwo może wrócić do tak wyczekiwanej od dawna przez wszystkich normalności.

Nic jednak bardziej mylnego. I choć sezon urlopowy dopiero się rozpoczął, a wielu z nas wkrótce uda się na wymarzone wakacje, również te zagraniczne – to trzeba być świadomym, że COVID-19 wraca do Europy.