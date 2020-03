Koronawirus. Nowe obostrzenia w związku z epidemią. Jest zakaz wychodzenia z domu, za wyjątkiem sytuacji niezbędnych

Koronawirus w Polsce. We wtorek (24 marca) Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłosił kolejne obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa w kraju. Wprowadzono m.on. ograniczenia w przemieszczaniu - możliwe są tylko niezbędne wyjścia z domu: do pracy, lekarza, sklepu czy z psem. Obostrzenia obowiązują od 24 marca do 11 kwietnia.

Jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje i musimy wprowadzić kolejne ograniczenia - ogłosił premier. - Takie są zalecenia ekspertów, a spodziewamy się kolejnego wzrostu zachorowań. Zmiany zapowiedziane przez premiera ograniczenia w przemieszczaniu się - tylko niezbędne wyjścia z domu: do pracy, lekarza, sklepu czy z psem

ograniczenia w komunikacji publicznej - obowiązek odległości między pasażerami (zajęte co drugie miejsce)

zakaz zgromadzeń, spotkań większej grupy, wychodzenia na place zabaw, spacerów w miejscach publicznych

zakaz przemieszczania się wspólnie więcej niż dwóch osób (za wyjątkiem rodzin)

ograniczenie liczby osób uczestniczących w mszach świętych, pogrzebach, zgromadzeniach religijnych do 5 osób (nie licząc osób prowadzących czy obsługi) Podejmujemy te decyzje, by kupić sobie czas. By wspomóc służbę zdrowia w przygotowaniu miejsc w szpitalach. Musimy być gotowi na gorszy scenariusz - tłumaczył premier. Premier podziękował także pracownikom służb, które walczą z koronawirusem, ale też tym, którzy muszą pracować mimo zagrożeń, m.in. pracownikom handlu. https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1242426202482229249 W rozporządzeniu będzie szczegółowo opisane, co wolno, a czego nie wolno Polakom. Zakaz wychodzenia i przemieszczania się nie obowiązuje w przypadku pomocy osobom starszym i potrzebującym. Plansze z informacjami z rozporządzenia znajdują się także w naszej galerii. Zobacz galerię (5 zdjęć) Obostrzenia obowiązują od 24 marca do 11 kwietnia. - Jeśli nie ograniczymy kontaktów, nie ograniczymy ludzi chorych, nie uratujemy żyć - podkreślił Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Jakie kary grożą za złamanie zakazu wychodzenia i gromadzenia się? Od mandatu po karę pieniężną do 5 tys. złotych. - Chcemy, żeby się odbyły egzaminy maturalne, wybory prezydenckie, żeby - przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych - po Wielkanocy życie wróciło do normy - mówił premier. Czytaj także Stan epidemii. Zmiany w handlu od 21 marca

