Koronawirus Opole. Jak przeżyć po chrześcijańsku niedzielę, nie idąc do kościoła z powodu epidemii? Księża tłumaczą

Myślę, że to może być również okazja, by się o sobie nawzajem czegoś dowiedzieć. W 4. niedzielę wielkiego postu w czytaniach pojawił się temat pragnień. Myślę, że na co dzień nie mamy za bardzo czasu, żeby z dziećmi rozmawiać o ich pragnieniach. Ale jak spróbujemy, będziemy mieli szansę zbliżyć się do siebie - mówi ksiądz Mateusz Buczma.

- Dobrym punktem wyjścia do uczestnictwa w liturgii z pomocą sieci może być odświętny strój, który przypomni szczególny charakter niedzieli. Nie jedzmy więc tego dnia obiadu w piżamie - proponuje ks. Marcin Cytrycki, proboszcz parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Opolu - Gosławicach. - W czasie liturgii w sieci warto zapalić świecę, otworzyć i położyć na stole Pismo Święte. Także po to, by potem do tekstów liturgicznych wrócić. Myślę, że w wielu domach na co dzień dzieci nie widzą modlących się rodziców. Być może właśnie teraz jest okazja, żeby to zmienić. Sam pamiętam z dzieciństwa, że mnie po powrocie z kościoła rodzice pytali, o czym było kazanie. Ono może być pretekstem do wspólnej rozmowy o tym, co usłyszeliśmy w Słowie Bożym, kiedy transmisja się skończy. Jeśli mamy taką możliwość, warto też wyjść gdzieś do ogrodu czy do lasu, żeby odetchnąć od czterech ścian. Tego prawo nie zabrania.

- Po południu spróbujmy pamiętać o „Gorzkich żalach”. Nawet jeśli trudno nam je w domu zaśpiewać, można ten tekst odmówić i nim się pomodlić - dodaje.