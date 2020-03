Koronawirus. Opolscy policjanci apelują o ograniczenie wizyt w komendach. Zgłaszanie przestępstw przez telefon lub internet

Opolska policja prosi o kontakt telefoniczny bądź mailowy, natomiast w niektórych przypadkach, np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej, przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka, niezbędna będzie wizyta w komendzie. Google Street View

W związku z epidemią koronawirusa Komenda Wojewódzka Policji w Opolu apeluje do mieszkańców regionu, by ograniczyli do minimum wizyty w opolskich komendach.