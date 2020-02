Koronawirus. Opolscy posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się od wojewody informacji o przygotowaniu regionu do walki z wirusem z Wuhan

- Jak zwykle władze przespały weekend. Polskie państwo w weekend nie działa. Dopiero w poniedziałek pojawiły się informacje ze strony rządu, kiedy we Włoszech było już kilka ofiar śmiertelnych, a do Polski wróciły ostatnie korzystające z ferii zimowych grupy turystów - mówił Ryszard Wilczyński (Platforma Obywatelska).

Minister zdrowia: Koronawirus już w Polsce? To nieprawda

- W Polsce mamy 500 podmiotów, które kompletnie nie są przygotowane do walki z koronawirusem - twierdzi Witold Zembaczyński (Nowoczesna). - A co robi rząd? Przekazuje 2 miliardy złotych na propagandę telewizji Jacka Kurskiego. Tylko po to, żeby prezydent Andrzej Duda nie przegrał w wyborach z epidemią koronawirusa. Jak tak może być, że rząd nie robi nic, żeby chronić Polaków przed tą epidemią? Czy ktokolwiek powiedział polskiemu społeczeństwu, w jaki sposób zabezpieczyć się w sytuacji, w której może się okazać, że niedługo będziemy zmuszeni pozostać w domach.