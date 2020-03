Koronawirus. Opolski sanepid apeluje do rodziców: zatrzymajcie dzieci w domach!

- Dzisiejsi galeryjni spacerowicze i wyluzowani rodzice, to są te same osoby, które za dwa tygodnie będą płakać. Bo babcia z dziadkiem zachorowali, bo dziecko zostało zamknięte na oddziale zakaźnym i nie wolno go odwiedzać, bo ciocia po odwiedzinach dziwnie na zdrowiu podupadła i chyba trafi do szpitala - pisze Agata Grzesik z Opola, autorka popularnego bloga Pani Miniaturowa.