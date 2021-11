Koronawirus Opolskie. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu znów zostanie przekształcony w covidowy. Są decyzje dotyczące innych lecznic w regionie Tomasz Kapica

Na Opolszczyźnie we wtorek 23 listopada zajętych było 311 łóżek covidowych. Fot. Iwona Burdzanowska / Polska Press

Szpital w Koźlu od przyszłego tygodnia będzie przyjmował tylko pacjentów z koronawirusem. Do tego czasu przebywający tam chorzy zostaną wypisani do domów albo przeniesieni do innych placówek. We wtorek 23 listopada wojewoda podjął także decyzję o wydzieleniu kolejnych łóżek covidowych w szpitalach w Opolu, Branicach i Kup.