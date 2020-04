Koronawirus. Pacjenci ZOL-u w Ozimku i podopieczni DPS w Kościeliskach przewożeni są do szpitali w Kędzierzynie-Koźlu, Głuchołazach i Opolu

W związku ze stwierdzonym w piątek (17 kwietnia) zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 u osób przebywających w Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach, podjąłem niezwłoczną decyzję o relokacji osób przebywających w tej placówce do szpitala monoprofilowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach - poinformował w komunikacie wojewoda opolski Adrian Czubak.

Decyzja dotyczyła przetransportowania do tych placówek medycznych 10 osób. Transport zorganizowano w sobotę.

Z kolei z powodu brak możliwości zapewnienia opieki medycznej pacjentom ZOL-u w Ozimku, Adrian Czubak polecił dyrekcji placówki natychmiastowe przygotowanie wszystkich pacjentów do transportu medycznego.

27 podopiecznych w sobotę zostało przewiezionych do innych placówek medycznych w regionie: do szpitala monoprofilowego w Kędzierzynie-Koźlu (13 osób), Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach (12 osób) oraz do 116 Szpitala Wojskowego w Opolu (2 osoby z wynikiem ujemnym na obecność koronawirusa).