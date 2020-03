Koronawirus. Pracownice ZUS w Opolu skarżą się na mobbing

Ubezpieczeni rodzice mogą zostać w domu, by zaopiekować się pociechami, a za ten czas przysługuje im dodatkowy zasiłek (okres, w trakcie którego przebywają w domu nie jest odliczany od tzw. zwykłej opieki nad dzieckiem, na której rodzice mogą przebywać maksymalnie 60 dni w roku).

Rząd, w związku z zagrożeniem koronawirusem, podjął decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków do 25 marca, zastrzegając, że termin ten może zostać wydłużony.

- Naczelniczka i jej zastępczyni groziły, że jeśli któraś z nas pójdzie teraz na opiekę nad dzieckiem, to ma pożegnać się z premią kwartalną - opowiada rozżalona pracownica Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w opolskim oddziale ZUS. - Padł na nas blady strach, bo część kobiet nie ma wyboru. Niektóre dziewczyny płakały z bezsilności i upokorzenia. Uważam, że to jest mobbing.

Nasze rozmówczynie proszą o to, by nie podawać ich personaliów. Boją się zemsty ze strony przełożonych.

- W przypadku opolskiego ZUS to prawo działa tylko na papierze - skarży się pracownica. - Nagrody są przyznawane po każdym kwartale i ja często je dostawałam. Teraz okazuje się, że mogłam sumiennie przepracować ostatnie niemal 2,5 miesiąca, ale na premię i tak nie mam szans, bo odważyłam się - zgodnie z prawem zresztą - skorzystać z opieki nad dzieckiem. To nie jest w porządku.

Nasza rozmówczyni desperacko szukała wyjścia z tej sytuacji. Nikt, oprócz niej, nie mógł zająć się jej pociechami.

- Moi rodzice są ludźmi schorowanymi, dlatego nie chcę ich narażać. Tyle się zresztą mówi, że najmłodsi mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, a dla seniorów wirus może być śmiertelnym zagrożeniem - mówi. - Zadzwoniłam do redakcji, bo takie traktowanie ludzi jest upokarzające. A co, jeśli ktoś faktycznie zaryzykuje zdrowie swoich bliskich, tylko po to, żeby dostać te parę groszy?