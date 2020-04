Koronawirus pustoszy kasę Opola. Urzędnicy bez nagród, miasto tnie też wydatki na kulturę

Piotr Guzik

Pracownicy opolskiego urzędu miasta będą otrzymywać tylko bazowe wynagrodzenie, bez nagród. Władze miasta uzasadniają to koniecznymi oszczędnościami wynikającymi z mniejszych wpływów do budżetu. Z tego powodu Opole wstrzymuje też wsparcie dla szeregu wydarzeń kulturalnych. - Zamiast je skreślać można byłoby je dostosować do obecnych realiów - uważa Rafał Mościcki, prezes stowarzyszenia Opolskie Lamy.