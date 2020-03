Koronawirus uderza w budżet Opola. Co z płynnością finansową?

Zawieszenie działalności strefy nie pozostaje jednak bez wpływu na finanse miasta. Po podniesieniu cen przynosiła ponad 550 tys. zł dochodu miesięcznie. Z szacunków miasta wynika, że od momentu zawieszenia w marcu do kasy Opola nie wpłynęło ponad 250 tys. zł. Urzędnicy zakładają też, że strefa nie będzie działać przez cały kwiecień, co oznaczałoby utratę ponad połowy miliona zł wpływów.

Opole - podobnie jak szereg innych polskich miast - zawiesiło też działanie strefy płatnego parkowania. Chodziło o to, aby osoby, które wybierają się do centrum aby coś załatwić, mogły swobodniej korzystać z transportu indywidualnego zamiast zbiorowego.

Na największym minusie jest jednak komunikacja miejska. W styczniu i lutym przychody ze sprzedaży biletów na przejazdy autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wyniosły w sumie blisko 3 mln zł. Wraz z restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa spadło zarówno zainteresowanie usługami przewoźnika, jak i możliwości przewozu osób (obecnie w autobusie może jechać maksymalnie tyle ludzi, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe).

Skutek? Wedle szacunków suma utraconych dochodów z biletów MZK to ponad 900 tys. zł. W przypadku kwietnia jest to już ponad 1,1 miliona złotych (zakładane przychody w tym miesiącu to blisko 300 tys. zł).

Wpływów nie przynoszą też zoo i jednostki kultury. Do tego miasto samo zawiesiło przedsiębiorcom konieczność płacenia najmu w lokalach znajdujących się w zasobach urzędu.

W sumie w przypadku marca oszacowano utratę ponad 2 mln zł planowanych dochodów. W przypadku kwietnia urząd miasta nastawia się na to, że będą to 3 mln zł.