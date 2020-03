Koronawirus w Brazylii. Profilaktykę antywirusową wdrażają gangi

Jak podają brazylijskie media, mieszkańcy faweli w Rio de Jaineiro otrzymali niedawno wiadomości na WhatsAppie o następującej treści:

Uwaga mieszkańcy dzielnic Rio das Pedras, Muzema and Tijuguinhal. Godzina policyjna rozpoczyna się o 20:00. Kogokolwiek zobaczymy na ulicy po tej godzinie, tego nauczymy nie wychodzić następnym razem. Chcemy najlepiej dla naszej społeczności. Jeśli rząd nie ma środków, aby to naprawić, zrobi to przestępczość zorganizowana.