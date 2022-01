Koronawirus w Holandii: wreszcie koniec twardego lockdownu Monika Golonka

Koronawirus. Holandia przywraca obostrzenia: obowiązkowe maseczki i certyfikaty covid. Sprawdź zasady wjazdu. Co się zmieni dla turystów? Iulian Ursache/Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Do 15 stycznia 2022 w Holandii obowiązywał twardy lockdown. Skrócono godziny otwarcia sklepów i restauracji, obowiązkowe było noszenie maseczek, a żeby wejść np. do restauracji trzeba było posiadać certyfikat Covid. Teraz niektóre z tych zasad zostały poluzowane. Co zmieni się dla turystów? Przeczytaj, zanim zaplanujesz podróż do Holandii.