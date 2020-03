Koronawirus. W opolskich mszach świętych uczestniczy mniej niż 50 osób. Wierni zostali w domach

Reporter nto w godzinach dopołudniowych, kiedy zwykle wiernych w świątyniach jest najwięcej, odwiedził trzy opolskie kościoły. Msze św. celebrowano zgodnie z planem, dla około 30 wiernych.

Właśnie tyle osób uczestniczyło w mszy św. o 10.30 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opolu Nowej Wsi Królewskiej.

Ksiądz proboszcz, by umożliwić chętnym udział, a nie złamać przepisu pozwalającego gromadzić się w grupach do 50 osób, zdecydował, że o 12.00 i o 15.00 zostaną odprawione dodatkowe msze św.

W sobotę nadzwyczajni szafarze Komunii św. dzwonili do osób starszych, należących do grupy podwyższonego ryzyka, by w czasie obowiązywania dyspensy pozostały w domu i nie szły do kościoła.