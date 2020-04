Koronawirus w Opolskim. Lekarze alarmują, że wojewoda stawia ich pod ścianą

Scenariusz często jest podobny. W godzinach późnopopołudniowych albo wręcz wieczornych policja lub tajemniczy kierowca doręcza lekarzowi decyzję, z której wynika, że w określonym czasie ma się stawić w konkretnej placówce, na przykład w szpitalu zakaźnym. Na spakowanie się i zamknięcie pilnych spraw ma kilkanaście godzin. Pracę będzie świadczył przez 3 miesiące.

- Wiem o co najmniej 6 lekarzach w regionie, którzy zostali postawieni w takiej sytuacji - mówi Artur Żerkowski, wiceprezes Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny. - Decyzje trafiały m.in. do osób, które zgodnie z ustawą nie mogły wykonywać tej pracy, bo na przykład ukończyły 60 rok życia lub były obciążone schorzeniami przewlekłymi. Lekarz oczywiście może odwołać się od tej decyzji, ale to trwa. Tymczasem na wykonanie postanowienia zwykle ma kilkanaście godzin.