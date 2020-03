Koronawirus w Opolu. Historyczna sesja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Radni w maseczkach i rękawiczkach

Sesję zorganizowano więc w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Dla każdego z uczestników przygotowano odrębne stoliki, aby uczestnicy mogli siedzieć w bezpiecznej odległości. Na stolikach każdy miał do dyspozycji płyn do dezynfekcji oraz coś do picia.

Ta sesja na pewno przejdzie do historii jako odbywająca się w nietypowych warunkach. Nie jest przy tym wykluczone, że kolejna także będzie nietypowa. Podczas czwartkowych obrad zatwierdzono bowiem projekt uchwały zmieniający statut rady miasta, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie obrad i głosowań zdalnie, za pośrednictwem internetu. To samo tyczyć się też posiedzeń komisji.

Drugą istotną uchwałą było wprowadzenie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, w których uderzają restrykcje związane z próbą spowolnienia rozprzestrzeniania koronawirusa. W tym przypadku mowa jest o zwolnieniu z czynszu i opłat za dzierżawę w miejskich lokalach na czas zawieszenia działalności, a także o umorzeniu podatków na rzecz miasta za ten czas. W tej drugiej sytuacji przedsiębiorcy będą jednak musieli o to zawnioskować do miasta, a wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

W dyskusji pojawiły się też propozycje dalszego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Przemysław Pospieszyński, lider klubu Koalicji Obywatelskiej, postulował m.in. umorzenie części opłat w sytuacji udokumentowania spadku dochodów w porównaniu z minionym rokiem, rozłożenia opłat na raty oraz umorzenie ewentualnych odsetek za opóźnienia w płatnościach. Przedstawiciele ratusza odpowiedzieli, że przeanalizują te propozycje.

Radni pytali też o szacunkowe koszty wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski odpowiadał, że na tym etapie nie sposób tego przewidzieć i że to możliwe będzie do określania pod koniec roku. Zapewniał, że choć zmiany te odbiją się negatywnie na wpływach do budżetu, to na razie miasto nie zamierza rezygnować z żadnej z prowadzonych i planowanych inwestycji. Zaznaczył jednak, że w przyszłości to się może zmienić.