Koronawirus w Opolu. Kolejki przed urzędem miasta. W ratuszu bariery. Lokale zamykają albo ograniczają działalność

Od piątku w urzędzie miasta Opola obowiązują specjalne środki ostrożności mające pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania koronawirusa. Ludzie są wpuszczani pojedynczo. Wewnątrz są specjalne ograniczenia. Przed sklepami i aptekami kolejki. Lokale ograniczają bądź zawieszają działalność. Straż Miejska ma pilnować, czy młodzi ludzie nie spędzają czasu wspólnie na terenie miasta i galeriach handlowych.

Ratusz w Opolu wprowadził ograniczenia w dostępności swoich budynków od piątku, uzasadniając to troską zarówno o dobro mieszkańców załatwiających swoje sprawy, jak i pracowników urzędu. Część wydziałów w ogóle nie jest dostępna, do innych dopuszczane są pojedyncze osoby.

Tam zamontowano specjalne szyby, mające oddzielać klientów od pracowników ratusza. Wewnątrz wykonano też prowizoryczne bariery z siedzisk w korytarzach. W tym drugim przypadku wstępem do budynków zawiadują ochroniarze. Na początku trzeba wpisać się na listę przy wejściu a potem spryskać ręce płynem do dezynfekcji. Następnie ochrona kieruje poszczególne osoby do pomieszczeń ratusza. Koronawirus w Opolu. Nie będzie kar za niedotrzymanie terminu rejestracji auta Ludzie wchodzą pojedynczo do ratusza, m.in. by załatwiać sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego. - Na miejscu rejestrujemy zgony. Rejestrację noworodków zalecamy natomiast drogą elektroniczną, przez platformę ePUAP - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta Opola.

W USC nadal odbywają się śluby. Mogą w nich jednak uczestniczyć tylko nowożeńcy oraz świadkowie.

Spore kolejki tworzą się przed budynkiem urzędu miasta na pl. Wolności, gdzie działa wydział komunikacji. Wynika to z obowiązku rejestracji pojazdów w określonym czasie pod groźbą kary. - W związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na względzie obawy mieszkańców przed zagrożeniem karami za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju UE lub niezgłoszenia nabycia/zbycia zarejestrowanego w kraju, Prezydent Miasta Opola podjął decyzję o odstąpieniu od ukarania osób, które nie spełnią ww. terminów. W opinii Prezydenta Miasta Opola sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa - w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Powyższe obowiązuje do odwołania - informuje Katarzyna Oborska-Marciniak w specjalnym komunikacie.

Koronawirus w Opolu. Straż Miejska ma się rozglądać za młodzieżą Straż Miejska dostała zalecenie, aby zwracać szczególną uwagę na grupy młodych ludzi wspólnie spędzające czas na terenie Opola. Katarzyna Oborska-Marciniak wskazuje, że ratusz miał sygnały, że na takie grupy patrole natykały się m.in. na pl. Wolności oraz na pl. Kopernika.

Pani rzecznik podkreśla, że funkcjonariusze SM zwracają młodym ludziom uwagę na to, że obecny czas to nie ferie, tylko czas kwarantanny i powinni przebywać w domu. Przyznaje jednak, że mundurowi nie mają uprawnień, aby wymusić na młodzieży powrót do miejsca zamieszkania.

Na terenie miasta widać znacznie mniej osób, niż na co dzień. Te lokale, które działają, mają niewiele klientów. Inne podjęły już decyzję o zawieszeniu działalności bądź wkrótce zamierzają to zrobić. Tam, gdzie działalność nadal będzie prowadzona, informuje się o specjalnych środkach ostrożności związanych z higieną. Ludzie stoją w kolejkach do piekarni oraz do aptek, w przypadku których właściciele wprowadzili ograniczenia w temacie ilości osób, które w danym momencie mogą przebywać wewnątrz. Czasem jest to kilka osób, a czasem tylko jedna. Ludzie starają się trzymać od siebie odstęp w kolejkach.

