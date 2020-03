Koronawirus w Opolu. Opłaty w żłobkach na czas zamknięcia placówek mają być anulowane. Co z miejskimi przedszkolami?

W uzasadnieniu ratusz wskazuje, że do pięciu miejskich żłobków uczęszcza obecnie 486 dzieci. Miesięczna opłata to 553,80 zł. Mając na uwadze, że w marcu żłobki powinny działać przez 22 dni, dzienną stawkę za pobyt jednego dziecka wyliczono na nieco ponad 25 zł.

W uchwale koszty wprowadzenia ulgi dla rodziców dzieci w żłobkach za obecnie planowany okres zawieszenia ich działalności - od 12 do 25 marca, czyli na czas, kiedy Opole postanowiło zamknąć swoje placówki opiekuńcze i oświatowe na dwa tygodnie, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa - oszacowano na blisko blisko 118 tys. zł. Zaznaczono, że w razie wydłużenia czasu zamknięcia tych placówek koszty te mogą wzrastać.

Nic nie wskazuje na to, by miejscy radni nie przyjęli tej uchwały. Rodzi się jednak pytanie co z opłatami za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach, które od 12 marca także nie prowadzą działalności. Zwróciliśmy się z takim pytaniem do urzędu miasta. Czekamy na odpowiedź.