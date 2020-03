Koronawirus w Opolu. Puste osiedla, mieszkańcy starają się nie wychodzić z domów

Ruch na głównej drodze biegnącej przez osiedle niewielki. Na chodnikach widać pojedyncze osoby. Rowery miejskie w stacji do ich wypożyczania wydają się nietknięte. Jedyne, czego w zasięgu wzroku nie brakuje, to samochodów parkujących przy blokach oraz wzdłuż ulicy.

Dużo samochodów stoi także pomiędzy blokami na osiedlu im. Armii Krajowej. Tu również na zewnątrz spotkać można głównie osoby z psami na smyczach. W rejonie placów zabaw nie było widać dzieci.

- Dziwny to widok. Szczególnie w weekend, w sobotę i w niedzielę. Zazwyczaj dzieciaki ganiają po tych placach, ale pomimo pogody siedziały w domu. To, że jest ciszej, niż zwykle, to jeden z niewielu plusów obecnej sytuacji - ocenia pan Dariusz, mieszkaniec jednego z bloków przy ul. Bytnara Rudego.

Przypomnijmy, że stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje od końca minionego tygodnia. Już wcześniej zapadła decyzja o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych, przez co nie brak osób, które wzięły wolne na opiekę nad dziećmi. Ci, co mogą, pracują zdalnie. Sytuacja ta może potrwać co najmniej do końca przyszłego tygodnia.