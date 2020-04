Koronawirus w Opolu. Puste parki i bulwary nad Odrą. Straż Miejska pilnuje, czy nikt nie łamie zakazu

Nowe obostrzenia mające pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania koronawirusa zapowiedziano we wtorek 31 marca. Jednym z nich jest wprowadzenie zakazu korzystania z parków, bulwarów, plaż i promenad. Przedstawiciele rządu argumentowali, że w tych miejscach pomimo restrykcji dochodziło do gromadzenia się ludzi, co zwiększało ryzyko przenoszenia wirusa.

Koronawirus w Opolu. Straż Miejska patroluje alejki

W przypadku Wyspy Bolko zamknięciu parku sprzyjają prace prowadzone na moście im. Sendlerowej. Prace doszły do takiego etapu, że wstęp na przeprawę dla osób postronnych i tak nie był możliwy.

Pozostała jeszcze kwestia parkingu na Wyspie Bolko i dojazdu do niego od strony ul. Krapkowickiej. O ile do samego parkingu można dojechać bez problemu, to na wjazdach Straż Miejska ustawiła bariery. Wejścia do parku wygrodzono taśmą.