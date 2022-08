Kradzieże aut na Opolszczyźnie. Ile ich jest i jakie samochody padają łupem złodziei?

Liczba kradzieży pojazdów od lat oscyluje na podobnym poziomie. W zeszłym roku w całej Polsce zniknęło 7098 pojazdów. W poprzednich latach było to kolejno:

2018r. - 6844

2019r. - 6978

2020r. - 6910

Najwięcej kradzieży w 2021 roku odnotowano na Mazowszu. To 2 848 skradzionych aut i 40-procentowy udział w krajowych kradzieżach. Do tego niechlubnego rekordu wydatnie przyczyniła się Warszawa, gdzie skradziono aż 1 801 aut, co stanowi 26,9% całego "rynku". Na drugim biegunie uplasowało się właśnie województwo opolskie, gdzie skradziono zaledwie 58 pojazdów.

W naszej galerii znajdziesz listę pojazdów, które znikały na Opolszczyźnie w minionym roku i poprzednich.