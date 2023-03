Kradzieże katalizatorów. Policjanci z Dobrzenia Wielkiego zatrzymali na gorącym uczynku trzy osoby. Grozi im do 10 lat więzienia

Kiedy podszedł do okna, zobaczył, że przy zaparkowanym samochodzie ,,majstrowało” kilku mężczyzn, którzy usiłowali zdemontować katalizator. Świadek o sprawie natychmiast powiadomił policjantów.

- Przestępcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku i przewiezieni do policyjnego aresztu - mówi aspirant Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

To mieszkańcy Kluczborka - dwaj 21-lakowie i 23 latek. Sprawą zajęli się kryminalni z Dobrzenia Wielkiego, którzy ustalili, że zatrzymani mają również związek z innymi przestępstwami o podobnych charakterze.

To między innymi kradzieże katalizatorów, włamania do pojazdów, kradzieże paliwa, elektronarzędzi, kół samochodowych czy lamp służących do oświetlenia boiska.