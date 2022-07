- Mamy całościowy plan zmian w kształceniu. Kredyt na studia medyczne jest jednym z elementów tego planu...- mówi Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

Można powiedzieć, że kredyt na studia medyczne stał się faktem? Tak, 13 lipca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Bankiem Pekao S.A. To ważny moment. Nie było wcześniej w Polsce podobnego rozwiązania. Kredyt jest ofertą dla młodych i ambitnych ludzi, którzy będą mieli ułatwiony dostęp do odpłatnych studiów na kierunku lekarskim. Mamy nadzieję, że kredyt pozwoli podjąć studia medyczne osobom, którym zabrakło niewielu punktów w rekrutacji na studia nieodpłatne. Rektorzy uczelni medycznych zgłaszali, że z oferty studiów odpłatnych w języku polskim często nie korzystały takie właśnie osoby, lecz takie, które było na to stać. Teraz ta bariera finansowa bądź zniknie całkowicie, bądź ulegnie istotnemu zmniejszeniu. Dzięki temu, że kredyt jest objęty gwarancją budżetu państwa, nie obciąża rodzin studentów. Jego przyznanie nie zależy też od zdolności kredytowej. Kredyt nie jest spłacany w trakcie studiów, może być w całości umorzony po spełnieniu ustawowych warunków.

O jakich kwotach rozmawiamy? Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne, które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2021/2022 i są kontynuowane lub rozpoczęły się w roku akademickim 2021/2022 wynosi 18 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem. Z kolei maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne, rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023 wynosić będzie 20 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem. Przewiduje się, że wydatki Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych zasilanego dotacją celową przez Ministra Zdrowia w 2022 r. wyniosą ogółem niespełna 13 mln zł, natomiast w roku 2023 będzie to już ok. 93 mln zł. Czy nie ma niebezpieczeństwa, że szerszy dostęp studiów medycznych poprzez ich kredytowanie wpłynie na poziom nauczania?

Dbając o odpowiednią liczbę studentów, a w przyszłości lekarzy, pamiętamy o jakości kształcenia. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do przyznawanych corocznie limitów przyjęć na studia oraz standardów kształcenia. W skrócie, standardy kształcenia, to zbiór efektów nauczania i warunków prowadzenia studiów. Takie standardy musi spełnić każda uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym. To bezwzględne minimum. Dodam tylko, że nad nowymi standardami pracowaliśmy wspólnie ze środowiskiem akademickim, przedstawicielami studentów, rezydentów, przedstawicielami samorządu zawodowego.

Czy przyjęte rozwiązania nie przyczynią się do „zmuszania” młodych lekarzy do pracy w specjalizacjach, które nie są zgodne z ich zainteresowaniami? Mamy 21 priorytetowych dziedzin medycyny dla lekarzy: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna. Jest z czego wybierać… ponadto wybór specjalizacji ma znaczenie przy umorzeniu kredytu, ale nie jest warunkiem do jego uzyskania. Jak w praktyce będzie wyglądało ubieganie się o kredyt? Student musi skontaktować się ze swoją uczelnią, aby uzyskać zaświadczanie potwierdzające status studenta i warunki finansowe odbywanych studiów. Następnie powinien udać się do dowolnej siedziby Banku Pekao S.A i złożyć wniosek o udzielenie kredytu. Do wniosku dołącza zaświadczenie z uczelni. Bank ma 14 dni na zawarcie umowy kredytu. Wypłata pierwszej transzy nastąpi na rachunek bankowy uczelni w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie zależała od przedstawienia przez studenta dokumentu o kontynuowaniu studiów w kolejnym semestrze. Po zaliczeniu każdego semestru student będzie musiał przekazać do banku dokument potwierdzający kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.

A co jeśli student będzie powtarzał dany rok akademicki? Czy będzie musiał zwracać środki do banku, który udzielił mu kredytu? Przepisy były konsultowane z organizacjami studenckimi. Dlatego uwzględniają zawieszenie transzy kredytu. Bank zawiesza wypłatę semestralnych transz kredytu w przypadku: powtarzania przez kredytobiorcę semestru albo roku akademickiego, korzystania przez kredytobiorcę z urlopu od zajęć lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów lub zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta. Wypłata transz kredytu jest wznawiana, gdy ustaną przyczyny powodujące zawieszenie wypłaty oraz gdy kredytobiorca potwierdzi kontynuowanie studiów, w kolejnym semestrze lub roku akademickim. Czy 10 - letni okres odpracowania studiów w publicznej służbie zdrowia dotyczy studentów wszystkich roczników, którzy będą korzystali z kredytu? Z uwagi, że okres korzystania z kredytu może być różny, czyli z kredytu będą mogli korzystać studenci przez cały okres studiów(12 semestrów) oraz przez 2 semestry - w przypadku studentów 6 roku studiów, to okres korzystania z kredytu jest powiązany z okresem odpracowania studiów. Tym samym 10 - letni okres odpracowania studiów dotyczy studenta korzystającego z kredytu przez cały okres studiów. Natomiast dla studenta korzystającego z kredytu np. tylko przez 2 semestry okres odpracowania wynosi 5 lat.

Czy studia na kierunku lekarskim będą dla studenta całkowicie bezpłatne, jeżeli skorzysta z kredytu, a następnie spełni warunki do jego umorzenia? Wsparcie finansowe z kredytu na studia medyczne będzie jednakowe dla wszystkich studentów, w znaczeniu maksymalnego limitu dofinansowania. Studenci 15 z 21 uczelni, którzy rozpoczną odpłatne studia na kierunku lekarskim w języku polskim w roku akademickim 2022/2023, nie poniosą żadnych opłat za usługi edukacyjne. Studenci 6 kolejnych uczelni, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2022/2023, będą musieli wnieść na rachunek bankowy uczelni opłaty za edukację w kwocie od 1000 zł do 12 000 zł za semestr studiów.

Rozumiem, że kredyt na studia medyczne jest tylko jedną z wielu planowanych przez resort zdrowia form wsparcia dla studentów medycyny? Od roku prowadzimy intensywną współpracę z organizacjami studenckimi. Spotykaliśmy się zarówno z przedstawicielami Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny – IFMSA Poland, jak również Komisją Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Rozmawialiśmy ze studentami większości uczelni prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim. Celem tych spotkań było wypracowanie zmian w zakresie medycznego szkolnictwa wyższego oczekiwanych przez studentów. Pakiet dla Młodych, który składa się m.in. z takich inicjatyw jak: kredyt na studia medyczne, zmiana standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym, praca dla studenta, regulująca możliwość zatrudniania studentów medycyny w podmiotach leczniczych, stanowi wymierny efekt tej współpracy. Znajdzie on niebawem odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Reasumując, nie działamy od pomysłu do pomysłu, ale mamy całościowy plan zmian w kształceniu. Kredyt na studia medyczne jest jednym z elementów tego planu.

