Kresowa Atlantyda. Prof. Nicieja spotkał się z czytelnikami. Opole bez przybyszów ze Stanisławowa nie byłoby tym, czym jest...

Ja miałem trzydziestkę, zbliżałem się do czterdziestki – wspomniał Stanisław Nicieja. - On zbliżał się do osiemdziesiątki. Czas zrobił swoje. Tamci ludzie wszyscy są w moich kalendarzyków wśród krzyżyków. Ja, najmłodszy z tej grupy mam ducha trzydziestolatka, a tu się emerytura zbliża – mówił z nostalgią.

- Kiedy Boguś przyjeżdżał do Opola, był dzieckiem – przypomniał prof. Nicieja. - Dziś przekroczył smugę cienia. Żurakowski pokazał chwilę przyjazdu do wyludnionego, liczącego 500 mieszkańców Opola. To miasto staje się przeszczepem Stanisławowa. Stamtąd przyjeżdżali lekarze, nauczyciele, architekci. A także Stanisław Bober – fotografik i malarz. Mieszkał na wyspie. Mam wrażenie, że liczba mieszkańców Stanisławowa w Opolu wręcz narasta. Bo ktoś pojechał do Oławy, ale wrócił. Już po publikacji XIV tomu wciąż nowych przybyszów stamtąd znajduję.