Kresowiacy: To nie tylko paczki, ale przede wszystkim znak, że rodacy w Polsce o nas pamiętają

Sytuacja Polaków na Litwie jest różna, w zależności od rejonu, w którym żyją. Najlepiej zorganizowani są nasi rodacy w rejonie solecznickim, gdzie stanowią prawie 80 proc. mieszkańców. Władza samorządowa jest tam w ręku Polaków, podobnie jak szkoły i ośrodki kultury. Nie wszędzie jest jednak tak różowo. Stąd nazwa akcji paczkowej „Rodacy-Bohaterom”.

Polacy, którzy współcześnie żyją na Kresach, przyznają się do polskości, kultywują tradycje narodowe, wychowują w tym duchu swoje dzieci i posyłają je do polskich szkół to współcześni bohaterowie. Nie wybierają łatwiejszego życia, dlatego w pełni zasługuje to na nasz szacunek – tłumaczy Maria Ziomko, prezes Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen.