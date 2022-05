Kryzys święceń w diecezji opolskiej. Coraz mniej chętnych na posługę kapłańską. Mężczyźni nie chcą zostać księżmi

Za dwa tygodnie, 4 czerwca święcenia kapłańskie przyjmie w diecezji opolskiej ośmiu diakonów. Do tego wydarzenia przygotowywali się przez sześć lat formacji seminaryjnej. Była to długa i jak przyznają sami kandydaci – ciężka droga. Podobnych do nich osób szukać jednak ze świecą. W diecezji opolskiej z roku na rok zmniejsza się liczba chętnych na posługę kapłańską. Mniej jest także powołań zakonnych, podobnie dzieje się z siostrami zakonnymi.

- Obecnie w naszym seminarium przebywa 28 kleryków. Oznacza to, że jeśli nic dramatycznego się nie stanie, w przyszłym roku święcenia przyjmie sześć osób, a w kolejnym już tylko pięć. Może się jednak okazać, że nie wszyscy dotrwają do święceń i ostatecznie będzie ich jeszcze mniej – przyznaje ks. Wojciech Maciążek, wicerektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.