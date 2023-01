Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to coraz większy problem. W Opolu debatowano nad tym, jak sobie z nim radzić

Uczestnicy konferencji podjęli próby wypracowania praktycznych rozwiązań dotyczących wykorzystywania codziennych sytuacji w klasie do budowania odporności psychicznej młodzieży oraz przeciwdziałania kryzysom psychicznym młodego pokolenia w środowisku szkolnym i w rodzinie.

Wśród zagrożeń, które powodują poważne problemy psychiczne młodzieży, są m.in. uzależnienie od alkoholu i innych narkotyków czy zbyt długie spędzanie czasu w mediach społecznościowych.

- Diagnoza, profilaktyka, dobre rozeznanie tego, co jest zagrożeniem i szybka reakcja to jest to, co pozwoli nam uniknąć wielu turbulencji i jeszcze większych problemów w przyszłości. A my, dorośli, musimy wziąć za to odpowiedzialność - tłumaczył marszałek opolski Andrzej Buła.