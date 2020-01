Krzysztof Cugowski w Opolu. Koncert dla Domu Nadziei dla bezdomnych

Jolanta i Jacek Siemscy przyjechali na koncert z Krośnicy. - Przyciągnęła nas przede wszystkim chęć pomocy bezdomnym – powiedzieli. - Tak świat jest stworzony przez Boga, że my, którym idzie trochę lepiej, mamy szansę pomóc – dodają. - Chcemy pomóc, chcemy pokazać dzieciom, że nie tylko my się liczymy na świecie. Są tacy, którym się nie powiodło.

Dom Nadziei tworzy diecezja opolska.

Będzie on umieszczony w podziemiach Domu Księży Emerytów – mówi siostra Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego. - Chcemy całkowicie wyremontować i adaptować pomieszczenia o powierzchni ponad 120 metrów. Zależy nam, by znalazło się tam miejsce na jadalnię na co najmniej 50 osób, jakaś skromna kuchnia oraz pokój do spotkań i rozmów. Wszystko po to, by bezdomni mogli żyć z godnością. Koszt prac szacujemy na 200 tys. zł.