Ks. profesor Radosław Chałupniak pochowany na cmentarzu w Brynicy. Pogrzeb dziekana Wydziału Teologicznego UO

- 33 lata temu, ks. Radek w podaniu do seminarium napisał: Pragnę służyć jako kapłan Bogu i Jego Kościołowi – przypomniał ordynariusz opolski. - Cały Radek. Prosto, krótko i bez zawiłości. Mottem wszystkiego w jego życiu był Jezus i Jego Ewangelia. On naprawdę żył w jedności z Jezusem i zawsze o Nim pamiętał. W testamencie napisał: Dziękuję Bogu za dar wiary i kapłaństwa, a ludziom za dar spotkania.

Pamiętamy ks. Radka jako dobrego człowieka i prawego nauczyciela – mówił o zmarłym w kazaniu bp Andrzej Czaja. - Jako Bożego, a zarazem tak ludzkiego kapłana. Odszedł stanowczo zbyt wcześnie. Trzeba być wdzięcznym Bogu, że go zabrał do siebie i skrócił jego cierpienia. A jeszcze bardziej trzeba być wdzięcznym, że nam takiego kapłana dał.

Zanim spoczął na brynickim cmentarzu żegnali go przyjaciele i współpracownicy z rektorem UO na czele, przyjaciele - kapłani i świeccy.

Studiowałem na Wydziale Teologicznym mówi – powiedział nto Jałowy z Jemielnicy, jeden z uczestników pogrzebu. - Kiedy miałem wypadek, był pierwszą osobą, która odwiedziła mnie w szpitalu. Jestem mu za to wdzięczny. Był naukowcem „do ludzi”. I na wykładach, i w duszpasterstwie akademickim promieniowała z niego radość z bycia kapłanem i człowiekiem. To nie był naukowiec i ksiądz, który powiększał dystans. Jego autorytet był poparty jego osobowością.

- Radka spotkałem w pierwszej połowie lat 80. na oazie – wspomina Jerzy Bosowski, pracownik redakcji wydawnictw Wydziału Teologicznego UO. - Byłem jego animatorem, był ode mnie o dwa lata młodszy. Na wydziale spotkaliśmy się, kiedy on był już profesorem, a ja rozpoczynałem studia doktoranckie. Bardzo mi pomagał. To był zawsze bardzo dobry człowiek. Nie spotkałem nikogo, kto by o nim mówił źle. Jako naukowiec, jako pedagog i katecheta na każdego patrzył jak na człowieka, którego trzeba kochać. W jego życiu to nie był slogan. On bardzo szanował także tych, z którymi się nie zgadzał.