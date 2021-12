Ks. Rafał Siekierka: Nie będę moim parafianom życzył radosnych, wesołych świąt

Jak ksiądz zostawał na Półwsi proboszczem, to wiedział, że do parafii należy największy w mieście cmentarz i trzeba będzie odprawiać więcej pogrzebów niż gdzie indziej. Ale na funkcję kapelana szpitala ksiądz się wtedy nie pisał...

Nigdy nie myślałem, że przyjdzie mi się mierzyć z taką bliskością choroby, umierania i śmierci ludzi. Ale wierzę, że wszystko w życiu jest po coś. W grudniu 2020 roku zadzwonił do mnie dr Piskozub i poinformował, że na terenie mojej parafii powstanie tymczasowy szpital dla osób chorych na covid. Zaraz potem powiedział, że byłoby dobrze, aby tam był ksiądz. Uznałem to za mój obowiązek, który trzeba wziąć na plecy i tym ludziom służyć.

Niesie go ksiądz na tyle długo, że odważam się spytać, czy ten ciężar, a może po prostu krzyż jest ciężki.

Przyznaję, że jeden z cięższych, jakie przyszło mi dźwigać w życiu. Jestem w szpitalu od stycznia 2021. A od wiosennej trzeciej fali razem z drugim księdzem, bo sam bym tego nie ogarnął, zaczęliśmy bardzo regularnie wchodzić - nie waham się tak powiedzieć - w to piekło.