Kto stoi za zabójstwem 18-latka w Tarnowie Opolskim? Pojawiły się wątpliwości

- Sąd, rozpoznając wniosek o tymczasowy areszt, dokonał własnej oceny materiału dowodowego – mówi prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. – Postępowanie w tej sprawie trwa. Prokurator czeka na opinię biegłych z zakresu antropologii (zajmują się m.in. analizą zapisów z monitoringów, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja osób) oraz fonoskopii (mogą m.in. pomóc zidentyfikować mówcę na podstawie analizy mowy). Po ich uzyskaniu będzie dokonywał oceny czy materiał jest wystarczający, by skierować do sądu akt oskarżenia, czy też konieczne będzie przeprowadzenie innych dowodów.

Wątpliwości dotyczyły m.in. zapisu monitoringu, który nie pozwalał z całą pewnością stwierdzić, że to Wojciech K. stoi za zbrodnią, a także wieku sprawcy. Świadkowie zeznali, że napastnikiem był młody mężczyzna, co nie odpowiadało stanowi faktycznemu (podejrzany miał wówczas 46 lat). Wątpliwości pojawiły się też na etapie rozpoznania sprawcy, podczas okazania świadkom zdjęcia.

- Sąd nie przedłużył stosowania tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha K., podejrzanego m.in. o zbrodnię zabójstwa i usiłowanie zabójstwa – wyjaśnia sędzia Daniel Kliś z Sądu Okręgowego w Opolu, do którego trafił wniosek w tej sprawie. Sąd drugiej instancji, po zażaleniu prokuratury, utrzymał to postanowienie w mocy. – W ocenie sądu, na podstawie dowodów, które przeprowadził prokurator, nie wykazano, że podejrzany z dużym prawdopodobieństwem popełnił zarzucane mu przestępstwo.

Tragiczne wydarzenia w Tarnowie Opolskim rozegrały się w grudniu 2023 roku. Do stojącej w nocy na osiedlu grupy 6 osób podszedł mężczyzna w średnim wieku. Z nieoficjalnych informacji wynikało, że miał do nich pretensje o zbyt głośne zachowanie. Wywiązała się awantura. W pewnym momencie agresor wyjął nóż i dźgnął jednego z mężczyzn w bark, a drugiego w klatkę piersiową, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Sprawca był zamaskowany. Na miejsce nie wzywano karetki, ponieważ ranni mężczyźni zostali odwiezieni do szpitala w Opolu przez kolegów. Wtedy też o sprawie została powiadomiona policja.