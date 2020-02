Ktokolwiek widział: tych obrazów poszukuje cały świat. Dla znalazcy nagroda!

Znalazł arcydzieło w... tapczanie. Już jest warte kilkadziesiąt tysięcy złotych! [ZDJĘCIA]

Do nietypowego odkrycia doszło w jednym z warszawskich domów. Mężczyzna znalazł w skrzyni swojego tapczanu obraz i przyniósł go do wyceny ekspertom domu aukcyjnego. Okazało się, że to arcydzieło namalowane po 1647 roku!