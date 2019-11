Kult. Spotkanie z Łukaszem Orbitowskim w MBP w Opolu

Łukasz Orbitowski (ur. 26 października 1977 w Krakowie) początkowo specjalizował się głównie w literaturze grozy i fantastycznej.

Mówi się o nim "pierwszy metal polskiej prozy". Laureat Paszportu „Polityki” i Nagrody Zajdla, nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

Debiutował w 1999 roku niskonakładowym tomikiem opowiadań Złe Wybrzeża. Teraz ma na swoim koncie prawie dwadzieścia książek.

Tematem środowego spotkania w Opolu będzie najnowsza z nich pt. "Kult" – powieść dokumentująca oławskie objawienia w Polsce w latach 80. minionego stulecia.

"1983, okres największej beznadziei Polski Ludowej. Po prowincjonalnych parafiach rozchodzi się wieść o Maryi ukazującej się na działkach w podwrocławskiej Oławie. Kościół odcina się od objawień, a generał Jaruzelski grzmi o religijnej ciemnocie. Mimo milicyjnych szykan dziesiątki tysięcy pątników nadciągają do małego miasteczka. Prostoduszny rencista Heniek z nadludzką konsekwencją dąży do wybudowania wielkiego sanktuarium, które ma konsekrować papież Polak. Jego brat Zbyszek uporczywie lawiruje między poczuciem rodzinnej lojalności a oczekiwaniami przyjaciół, tworzących lokalną partyjno-kościelną elitę. Jego słabość do kobiet, równie silna jak miłość do żony i dzieci, to wymarzony materiał na esbecki szantaż."