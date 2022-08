„Kupię mieszkanie w tej klatce za gotówkę”. Uważaj na takie ogłoszenia w skrzynce pocztowej! Nie daj się nabrać na te sztuczki

To wszystko sprawia, że podchodzimy do takich anonsów z życzliwością i nasza czujność zostaje uśpiona. Nie dajmy się jednak nabić w butelkę. To nie są ogłoszenia rodzin i młodych małżeństw, które szukają dla siebie lokum. To popularny od jakiegoś czasu trik wykorzystywany przez flipperów i agencje nieruchomości.