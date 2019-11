Przy zakupie auta, szczególnie z zagranicy, trzeba mieć się na baczności. Wśród sprzedawców możemy spotkać wielu oszustów. Dlatego podpisując umowę sprzedaży, starajmy się jak najszerzej opisać pojazd, wszystkie jego zalety i wady tak, by w razie jakichkolwiek kłopotów, mieć szansę na dochodzenie swoich praw, choćby z tytułu rękojmi. Najlepiej jest zdecydować się na przegląd w specjalistycznym w warsztacie. Specjalista oceni tam czy stan techniczny auta jest dobry, a tym samym dla nas taki zakup jest bezpieczny.

Wszystko zależy od tego czy kupujesz samochód za granicą od komisu, czy osoby prywatnej. Komis wystawi rachunek imienny lub fakturę imienną. Natomiast z osobą prywatną podpisujesz zwykłą umowę sprzedaży. Oprócz tego powinieneś otrzymać: kartę pojazdu, zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu, dowód rejestracyjny.Bardzo wygodnym sposobem, choć drogim, jest przewiezienie samochodu na lawecie. Nie potrzeba wtedy tablic wywozowych, ani też tymczasowego OC. Jeżeli zdecydujesz się na przejazd nowym autem, koniecznie musisz je ubezpieczyć. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy w takich sytuacjach na 5 lub nawet 30 dni. Jeżeli interesuje Cię ten temat, przeczytaj więcej w artykule: Zakup auta z zagranicy – sprawdź, co musisz wiedzieć! Sprowadzając samochód do kraju musisz uiścić opłatę związaną z akcyzą. Wystarczy udać się do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni i złożyć odpowiednią deklarację. Jeśli Twoje auto ma większą pojemność silnika niż 2000 cm3, to zapłacisz 18,6% podstawy opodatkowania, a nie 3,1%, jeśli masz mniejszą pojemność silnika. Podstawą do ustalenia kwoty opodatkowania jest cena samochodu.Wydanie dowodu rejestracyjnego, znaki legalizacyjne i nalepka na szybę to 85 zł. Kolejnym wydatkiem w podobnej kwocie, czyli 80 zł, jest opłata za tablice rejestracyjne. 75 zł należy uiścić za kartę pojazdu.Na niektórych kierowców czeka jeszcze przykra i niespodziewana opłata w wysokości 500 zł! Zapłacą za nią ci, którzy rejestrować będą pojazdy sprowadzone do kraju przed pierwszym stycznia 2016 roku. Jest to tak zwana opłata recyklingowa. Jeżeli kupujesz samochód od osoby, która sprowadzała pojazd z zagranicy, powinna ona ci przekazać dokument potwierdzający, że zapłaciła taką opłatę.Na wszystkie dokumenty będziemy czekać maksymalnie do 30 dni. Do tego czasu możemy poruszać się po polskich drogach na podstawie czasowych pozwoleń. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których urząd nie dopełnił na czas wszystkich formalności. W takiej chwili to na nowym właścicielu pojazdu spoczywa konieczność starania się o przedłużenie pozwolenia na kolejne 2 tygodnie. Teoretycznie nie powinno być z tym problemu, ale w polskiej praktyce bywa różnie. Jeśli urzędnik z jakiegokolwiek tytułu odmówi nam wydania dokumentów rejestracyjnych pojazdu, przysługuje nam możliwość odwołania się. Niemniej jednak, gdy dokumenty czasowe przestaną już obowiązywać, a nie otrzymamy potwierdzenia rejestracji pojazdu, to nie mamy prawa poruszać się takim samochodem po polskich drogach. Grożą nam za to wysokie kary, a sama jazda bez ważnej polisy jest mało rozsądna.W Opolu najtańsze OC sprzedano za 360 zł, a średnia cena za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne wynosiła zaledwie 660 zł! Wielu kierowców obecnie decyduje się na korzystanie z kalkulatorów OC. Takie narzędzia oszczędzają nie tylko czas, ale i pieniądze. Mubi.pl wymaga od właściciela pojazdu podania jedynie kilku informacje o kierowcy oraz bardzo kluczowych informacji na temat auta. Na tej podstawie przygotowuje tabelę z szeregiem ofert od zakładów ubezpieczeniowych. W przypadku OC jest to o tyle łatwiejsze sytuacja, że nowy właściciel pojazdu nie musi się zajmować tym, jaki zakres ma polisa i wybiera jedynie na podstawie ceny. Kierowcy mają taką możliwość, ponieważ każda z firm ma dokładnie taki sam, ustalony prawem, zakres ochrony dla wszystkich swoich klientów w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Nie martw się więc, że źle wybierzesz lub nie trafisz z wyborem zakładu ubezpieczeń. Tylko w tym wypadku nie ma to najmniejszego znaczenia.