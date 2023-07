Kupno mieszkania deweloperskiego jest w Opolu coraz droższe, a ceny najmu odstraszają. Pomóc ma rządowy program na pierwsze mieszkanie

Pomimo ograniczenia w dostępie do kredytów spowodowanego wysokimi stopami procentowymi w zeszłym roku oddano w Opolu prawie 900 nowych mieszkań deweloperskich. Była to czwarta pod względem wartości liczba oddanych mieszkań od połowy lat dziewięćdziesiątych w regionie.

Ostatnie cztery lata to bowiem prawdziwy „boom mieszkaniowy” w stolicy Opolszczyzny. Najbardziej rozwinęły się tym czasie dzielnice Szczepanowice i Wójtowa Wieś oraz Chmielowice, w których deweloperzy oddali do użytku kilka tysięcy nowych obiektów mieszkalnych. Większość sprzedała się od razu i to pomimo, że w ciągu ostatniego roku w Opolu nastąpił najwyższy wzrost cen (+1075 zł) mieszkań w kraju.

Każdy młody człowiek marzy o własnym "M"

Niezależnie od regionu zapotrzebowanie na własne mieszkanie, szczególnie wśród młodych ludzi, jest ogromne. Każdego roku ok. 250 tys. osób wieku od 25 do 34 lat decyduje się w Polsce na wyprowadzkę z rodzinnego domu.

Ile kosztuje wynajem mieszkania w Opolu?

- Do miasta przybyło wówczas wielu uchodźców, którzy wynajmowali lokale. Doszło nawet do sytuacji, gdy na rynku wtórnym nie było w Opolu praktycznie żadnego wolnego mieszkania, a właściciele – z powodu rekordowego zainteresowania - organizowali castingi dla przyszłych najemców – dodaje prezes Jakiel.

Ruszył program "Bezpieczny kredyt 2 proc." Kto może z niego skorzystać?

Dzięki niskiemu oprocentowaniu i państwowym dopłatom do rat będzie to wydatna pomoc w zamieszkaniu „na swoim”, o którą może wnioskować każdy, kto ma mniej niż 45 lat i nie posiada nieruchomości na własność. Maksymalna kwota dopłaty wyniesie: 500 tys. zł dla singli oraz 600 tys. zł w przypadku gospodarstw domowych z co najmniej jednym dzieckiem lub małżonkiem.

Dużym atutem programu jest fakt, że będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie miały odpowiednio wysokich zarobków, aby wcześniej starać się o zwykły kredyt hipoteczny. Rodzina „2+2” z dochodem 8 tys. zł netto mogła do tej pory liczyć na to, że bank pożyczy jej 314 tys. zł (przy wkładzie własnym 10 proc.). A to oznacza, że przy Bezpiecznym kredycie 2 proc. i korzystnej decyzji KNF, zdolność kredytowa takiej rodziny wrośnie w lipcu do ok. 410 tys. zł.