Kwalifikacja wojskowa w Opolu. Ponad 40 kandydatów do zawodowej służby wojskowej zgłosiło się do 10. Opolskiej Brygady Logistycznej

To osoby, które mają już za sobą przysięgę wojskową, czyli są po zasadniczej służbie wojskowej, ukończyły kurs służby przygotowawczej, albo są żołnierzami rezerwy.

- Zgłosiło się do nas ponad czterdziestu kandydatów - mówi kapitan Piotr Płuciennik, rzecznik 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.

Kandydaci musieli między innymi zmierzyć się z pytaniami podczas testu z wiedzy z zakresu "Ustawy o służbie żołnierzy zawodowych", regulaminu sił zbrojnych oraz musztry.

- Zweryfikowaliśmy też przygotowanie fizyczne kandydatów podczas sprawdzianu z wychowania fizycznego - dodaje Piotr Płuciennik.

Z kolei podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy otrzymał szansę na to, by móc przedstawić komisji swoją osobę oraz motywację do służby zawodowej w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej.