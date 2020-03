Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 została zakończona

Szef MSWiA oraz szef MON zmienili rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Na mocy tego przepisu kwalifikacja wojskowa zostaje zakończona w piątek, 13 marca. Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest działaniem profilaktycznym, zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa.

Rozporządzenie przewiduje, że 13 marca zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie mają już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

Szacuje się, że od 2 lutego do 12 marca powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.