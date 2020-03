Kwarantanna domowa - co wolno, a czego nie wolno? Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa?

Wszystkie osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, muszą zostać objęci kwarantanną domową. Co to oznacza? I jak długo to trwa? Kwarantanna domowa jest środkiem zapobiegawczym, który ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Najważniejsze jest, żeby nie mieć wtedy kontaktu z innymi osobami, które nieświadomie moglibyśmy zarazić. Więcej o kwarantannie domowej w artykule poniżej.

Niepokojące są codzienne doniesienia o coraz większej liczbie zarażonych koronawirusem Polaków. Choć panika nie jest wskazana to należy podejść do sytuacji bardzo odpowiedzialnie. Rząd podejmuje kolejne decyzje, które mają zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się Covid-19. Najważniejsze jest teraz unikanie skupisk ludzi i pozostanie w domach w miarę możliwości. Rozsądne jest zrobienie zakupów na kilka dni, żeby nie wychodzić codziennie do sklepu. – Kwarantanna to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, apelując o zdrowy rozsądek i odpowiedzialność.

Kwarantanna domowa Na obowiązkową kwarantannę domową skierowane są przede wszystkim osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zawsze decyzja podejmowana jest indywidualnie. Nie ma bezwzględnego wzorca. Decyzja poprzedzona jest wywiadem epidemiologicznym. Jeśli przebywaliście przez co najmniej 15 minut w odległości mniejszej, niż 2 metry od zarażonej osoby, prowadziliście rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas albo mieszkacie w jednym gospodarstwie/akademiku to możecie spodziewać się kwarantanny.

Oprócz tego, wszyscy Polacy, którzy od 15 marca wracają z zagranicy zobowiązani się do przymusowej kwarantanny.

- Od niedzieli 15 marca zamykamy na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszamy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń - informuje resort zdrowia. Kwarantanna nakładana jest przez państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jako decyzja administracyjna.

Jak wygląda kwarantanna domowa? W przypadku koronawirusa czas trwania kwarantanny domowej wynosi 14 dni. W tym czasie nie można opuszczać miejsca, w którym się przebywa. Trzeba także zrezygnować z kontaktów z innymi osobami, w tym z rodziną. Jeśli jest to niemożliwe, należy zachować bezpieczny odstęp czyli 1-1,5 metra. Za złamanie kwarantanny grozi mandat karnym w wysokości 5 tysięcy złotych. W razie pogorszenia stanu zdrowia, natychmiast poinformuj przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną. Nie jedź samemu do szpitala, bo jeśli okaże się, że również złapałeś wirusa to w trakcie podróży możesz zarazić inne osoby.

Zachowaj zasady higieny: często myj ręce

unikaj dotykania oczu i ust

myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie

podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i noc chusteczką lub zgiętym łokciem Bez spacerów z psem i zakupów Osoby na kwarantannie domowej zastanawiają się czy mogą wyjść z psem na spacer lub po zakupy. Jeśli osoba podejrzana ma własny ogródek, gospodarstwo to może wyprowadzić czworonoga, wtedy nie ma ryzyka, że spotka inne osoby. Natomiast mieszkańcy bloków nie mogą podczas kwarantanny opuszczać mieszkania. Jeśli chodzi o zakupy - nie można ich robić. Trzeba poprosić o pomoc sąsiadów, rodzinę lub przyjaciół. Celem kwarantanny jest maksymalnie ograniczenie kontaktów z innymi osobami.