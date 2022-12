Laboratorium w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu uzyskało ogólnopolski certyfikat

- Zdobyliśmy najwyższe oceny bardzo dobre w każdym z weryfikowanych parametrów - podkreśla Ewa Gawrylak-Dryja, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w opolskim USK. - Dla pacjentów oznacza to potwierdzenie wysokiej jakości i wiarygodności realizowanych w naszej jednostce badań.

Certyfikat został wystawiony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Żeby uzyskać taki certyfikat, trzeba bezbłędnie wykonać badania w próbkach przesłanych przez ośrodek certyfikujący.

- Po raz kolejny uzyskaliśmy najwyższe oceny, co jest dowodem na to, że opracowywane przez nas wyniki są wiarygodne i dają lekarzom podstawę do postawienia właściwych diagnoz – komentuje Ewa Gawrylak-Dryja.