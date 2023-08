Latem magazyny krwi pustoszeją. Dlatego dołącz do naszej akcji "Płynie w nas życie" i oddaj honorowo krew

Kto może oddać krew? Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 18-65 lat (dla oddających krew po raz pierwszy górna granica wieku to 60 lat), o masie ciała powyżej 50 kg i ciesząca się dobrym zdrowiem, która nie przyjmuje na stałe żadnych leków. To podstawowe zalecenia, jednak wiele sytuacji czasowo lub stale dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę. Na przykład krwi nie można oddawać przez sześć miesięcy po operacji, wykonaniu tatuażu czy kontaktu z obcą krwią.

Krwiodawcy oprócz świadomości, że ratują czyjeś zdrowie lub życie, mogą liczyć na różne przywileje. Po oddaniu krwi mogą liczyć na ekwiwalent 4500 kalorii, a także aż dwa dni wolne od pracy (dzień oddania krwi i następny).

Najważniejsze jednak jest przekonanie, że jesteśmy potrzebni i że dzięki naszej decyzji ratujemy chorym zdrowie i życie. To jest największa satysfakcja dla honorowych krwiodawców. Dlatego zorganizowaliśmy akcję „Płynie w nas życie”, by jak najwięcej osób zachęcić do oddawania krwi.

Na Opolszczyźnie krew możemy oddać w kilku miejscach:

[*]Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 55, pobieranie krwi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 (rejestracja do 16.30) oraz w soboty "pracujące" od 8.00 - 13.30 (szczegóły na stronie internetowej Centrum);*Terenowy Oddział w Brzegu, ul. Mossora 1, pobieranie krwi od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 13.00 (rejestracja do 12.30);